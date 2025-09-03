Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Fethiyespor, evinde Söke 1970 Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Maçın gollerini Muhammet Enes ve Berat Satır kaydetti.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Melih Aldemir, Mücahit Değermenci, Mustafa Soner Yüce
Fethiyespor: Hakan, Şahan, Serdar Ümit, Mehmet Kaan (Arda dk. 71), Oğuz, Onur (Emre dk. 60), Uğur (Serdarcan dk. 60), Nurettin (Bera dk. 84), Cihan (Berat dk. 71), Muhammet Raşit, Muhammet Enes
Söke 1970 Spor Kulübü: İbrahim (Güray dk. 89), Ali Arda (Fatih dk. 62), Enes Efe (Anıl dk. 62), Berkay, Furkan, Tunahan, Yasin (Asrın dk. 89), Yiğithan, Eren, Cengizhan (Kubilay dk. 62), Berhan
Goller: Muhammet Enes (dk. 48), Berat Satır (dk. 77) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Muhammet Enes, Serdar Ümit (Fethiyespor) - MUĞLA