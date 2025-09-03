Haberler

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Fethiyespor, evinde Söke 1970 Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Maçın gollerini Muhammet Enes ve Berat Satır kaydetti.

Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Melih Aldemir, Mücahit Değermenci, Mustafa Soner Yüce

Fethiyespor: Hakan, Şahan, Serdar Ümit, Mehmet Kaan (Arda dk. 71), Oğuz, Onur (Emre dk. 60), Uğur (Serdarcan dk. 60), Nurettin (Bera dk. 84), Cihan (Berat dk. 71), Muhammet Raşit, Muhammet Enes

Söke 1970 Spor Kulübü: İbrahim (Güray dk. 89), Ali Arda (Fatih dk. 62), Enes Efe (Anıl dk. 62), Berkay, Furkan, Tunahan, Yasin (Asrın dk. 89), Yiğithan, Eren, Cengizhan (Kubilay dk. 62), Berhan

Goller: Muhammet Enes (dk. 48), Berat Satır (dk. 77) (Fethiyespor)

Sarı kartlar: Muhammet Enes, Serdar Ümit (Fethiyespor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
