Haberler

Fethiyespor sahaya indi

Fethiyespor sahaya indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig ekibi Fethiyespor, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Taraftarlar idman sonunda futbolculara baklava ikram etti.

2'nci Lig takımlarından Fethiyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Dış transferde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren lacivert-beyazlı takım, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki ilk çalışmasını yaptı. Sezonun ilk antrenmanını başkan Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra taraftarlar da takip etti. Fethiyespor taraftarları idman sonunda futbolculara baklava ikramında bulundu. Fethiyespor, 6 Eylül'de başlayacak sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden 52 Orduspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: İşte listesindeki yeni hedefler

Trump'tan İran'a yeni tehdit: İşte listesindeki yeni hedefler
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici