Fethiyespor, yarın 18 puanlı Adana 01 FK'yı evinde ağırlayacak

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 kaybedip 5 puanda kalan Fethiyespor yarın evinde 18 puanla haftaya 3'üncü sırada giren Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Yunus Emre Çakar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta bu sezon çıktığı 8 maçta 1 galibiyet alabilen Fethiyespor hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki erteleme sınavında Eyüpspor'a evinde yenilerek elenmişti. Teknik direktör Mustafa Ceviz taraftarın desteğini alarak kazanıp çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı