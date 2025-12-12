Fethiyespor evinde Gebzespor'la berabere kaldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişe son vermeye çalışan Fethiyespor evinde Gebzespor'la yenişemedi: 0-0.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırmayı başarmasına rağmen ligde istikrarsız skorlar almayı sürdüren Fethiyespor bu sonuçla galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Fethiye aldığı beraberlikle puanını 14 yaptı. Gebzespor da 27 puana ulaştı.