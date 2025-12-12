Fethiyespor evinde Gebzespor'la berabere kaldı
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırmayı başarmasına rağmen ligde istikrarsız skorlar almayı sürdüren Fethiyespor bu sonuçla galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Fethiye aldığı beraberlikle puanını 14 yaptı. Gebzespor da 27 puana ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor