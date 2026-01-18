Haberler

Fethiyespor'da hasret bitti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Fethiyespor, deplasmanda Somaspor'u 2-1 mağlup ederek 10 maç aradan sonra galibiyet elde etti. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, galibiyetin çok kritik olduğunu belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor deplasmanda Somaspor'u 2-1 yenerek 10 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında tarihinde ilk kez Galatasaray'ı konuk eden, rakibine 2-1 yenilmesine rağmen alkış toplayan Fethiyespor, Somaspor galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, bu galibiyete çok ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Oyuncularım haftalardır iyi mücadele ediyordu. Bir türlü mücadelemizi sonuca yansıtamamıştık. Galatasaray maçında da en iyi şekilde oyunumuzu ortaya koyduk. Somaspor galibiyeti kritikti ancak henüz işimiz bitmedi. Seri yakalayıp düşme hattıyla aramızdaki bağı iyice koparmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
