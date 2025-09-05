Fethiyespor, Ramazan Çevik ile Anlaşma Sağladı
2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Fethiyespor, eski oyuncusu Ramazan Çevik ile 2023-2024 sezonu için sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Arnavutköy Belediyespor'da forma giymişti.
2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor transferde eski oyuncusu son olarak Arnavutköy Belediyespor forması giyen Ramazan Çevik'i yuvaya döndürdü. Muğla temsilcisi, takımda 2023-2024 sezonunda da oynayan 33 yaşındaki orta sahayla sözleşme imzaladı. Kulübün transfer açıklamasında, "Fethiyesporumuz 2023-2024 sezonunda da formamızı giyen ve son olarak Arnavutköy Belediyespor'da oynayan Ramazan Çevik ile anlaşmıştır. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 1 Playoff finali ve 2 kez Play-off oynayan Ramazan Çevik, yöneticilerimiz Harun Reşit Yiğit ve Ramazan Göktepe'nin katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Ramazan Çevik'e yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.