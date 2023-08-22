Fethiyespor, orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı'yı transfer etti
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TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele edecek olan Fethiyespor, Bandırmaspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı'yı transfer etti. Balıkçı, daha önce Karacabey Belediye, Uşak Spor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Bodrumspor ve Rapid Wien II takımlarında da forma giymişti.
Fethiyespor orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı'yı renklerine kattı.
TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele edecek olan Fethiyespor, son transfer ataklarını yapıyor. Lacivert Beyazlılar son olarak Bandırmaspor forması giyen orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı ile anlaştı. 26 yaşındaki deneyimli futbolcu kariyerinde Karacabey Belediye, Uşak Spor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Bodrumspor, Rapid Wien II takımlarında da forma giydi. Oyuncunun takımla antrenmanlara başladığı öğrenildi. - MUĞLA