Fethiyespor, orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı'yı transfer etti

TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele edecek olan Fethiyespor, Bandırmaspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı'yı transfer etti. Balıkçı, daha önce Karacabey Belediye, Uşak Spor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Bodrumspor ve Rapid Wien II takımlarında da forma giymişti.