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Fethiyespor, Mustafa Ceviz yönetimindeki ilk maçında İnegölspor'a 2-1 yenildi

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Fethiyespor, Mustafa Ceviz yönetimindeki ilk maçında İnegölspor'a 2-1 yenildi
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Fethiyespor, teknik direktör Mustafa Ceviz yönetimindeki ilk maçında İnegölspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan lacivert-beyazlılar, 4 puanla haftayı 15'inci sırada bitirdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde aldığı 1-0'lık Karacabey Belediyespor yenilgisinin ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırıp eski çalıştırıcısı Mustafa Ceviz'i dümene geçiren Fethiyespor, İnegölspor deplasmanından puansız ayrıldı. Ceviz ile ilk maçına çıkan lacivert-beyazlılar rakibine 2-1 yenilerek alt sıralarda kaldı. Oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen Fethiyespor, 4'üncü yenilgisini alırken 1 maçını da berabere tamamladı. Fethiyespor, 4 puan toplayıp haftayı 15'inci basamakta bitirdi. Muğla ekibi bu hafta evinde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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