Fethiyespor'un konuğu Isparta 32 Spor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda başarılı bir grafik çizen Fethiyespor, evinde Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, evlerinde kazanarak yenilmezlik serilerini sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta düşme hattında yer alan Adanaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup eden Fethiyespor yarın evinde Isparta 32 Spor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Hasan Kaçar'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan 31 puana sahip 12'nci basamaktaki Fethiyespor'un teknik patronu Sait Karafırtınalar çıkışlarını devam ettirmek istediklerini belirterek, "Evimizde kazanıp yenilmezlik serimizi sürdüreceğiz, oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı