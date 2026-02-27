Fethiyespor'un konuğu Isparta 32 Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta düşme hattında yer alan Adanaspor'u deplasmanda 6-0 mağlup eden Fethiyespor yarın evinde Isparta 32 Spor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Hasan Kaçar'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan 31 puana sahip 12'nci basamaktaki Fethiyespor'un teknik patronu Sait Karafırtınalar çıkışlarını devam ettirmek istediklerini belirterek, "Evimizde kazanıp yenilmezlik serimizi sürdüreceğiz, oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı