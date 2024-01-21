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Fethiyespor, İnegölspor ile berabere kaldı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçta Fethiyespor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İnegölsporlu oyuncu Uğur Utlu ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'la 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Fethiyespor'dan Selim'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle verilmeyince, Fethiyesporlu futbolcular ve taraftarlar hakemlere tepki gösterdi. Maçın 89. dakikasında rakibine sert giren konuk takım oyuncusu Uğur Utlu, ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Burak Demirkıran, Furkan Ulu, Şükrü Mert

Fethiyespor: Enes Fidayeo, Rıdvan Türker, Şahan Akyüz, Sezer Özmen, Ali Mert Aydın, Ömer Mert Gündüz (Dk. 74 Berat), Selim Kayacı, Mert Çayir (Dk. 74 Selçuk Alibaz), Nurettin Çakır (Dk. 88 Ali), Ramazan Çevik, Özcan Yaşar (Dk. 74 Furkan)

İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç (Dk. 46 Umut), Furkan Özyapı (Dk. 53 Eren Emre), Serhat Baştan (Dk. 90 Ömer), Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan (Dk. 46 Okan), Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Mustafa Batuhan Altıntaş

Sarı Kartlar: Dk. 56 Nurettin, Dk. 66 Özcan (Fethiyespor), Dk. 82 Uğur Utlu (İnegölspor)

Kırmızı Kart: Dk. 89 Uğur Utlu (İnegölspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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