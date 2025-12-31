Haberler

Fethiyespor'da çifte imza

Fethiyespor'da çifte imza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 15 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor, devre arasında stoper Ulaş Zengin ve forvet Yusuf Türk ile sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla 14'üncü sırada tamamlayıp devre arasında Antalya'da kampa giren Fethiyespor dış transferde iki oyuncuyla sözleşme imzaladı. Fethiyespor, son olarak İskenderunspor'da forma giyen stoper Ulaş Zengin ve 461 Trabzon FK'dan forvet Yusuf Türk'ü resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Fethiyesporumuz, İskenderunspor'da forma giyen Ulaş Zengin ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Play-Off şampiyonluğu bulunan ve Süper Lig'de de top koşturan Ulaş Zengin, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Fethiyesporumuz, son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Yusuf Türk ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Gaziantep FK ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Yusuf Türk, kulübümüzle resmi sözleşmeye imza attı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi