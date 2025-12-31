Fethiyespor'da çifte imza

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla 14'üncü sırada tamamlayıp devre arasında Antalya'da kampa giren Fethiyespor dış transferde iki oyuncuyla sözleşme imzaladı. Fethiyespor, son olarak İskenderunspor'da forma giyen stoper Ulaş Zengin ve 461 Trabzon FK'dan forvet Yusuf Türk'ü resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Fethiyesporumuz, İskenderunspor'da forma giyen Ulaş Zengin ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Play-Off şampiyonluğu bulunan ve Süper Lig'de de top koşturan Ulaş Zengin, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Fethiyesporumuz, son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen Yusuf Türk ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Gaziantep FK ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Yusuf Türk, kulübümüzle resmi sözleşmeye imza attı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor