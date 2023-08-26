Fethiyespor, Hollandalı oyuncuyla sözleşme imzaladı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Hollanda 2. Lig ekibi TOP Oss'den Ömer Gündüz'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ömer Gündüz, Feyenoord altyapısında yetişmiş ve geçen sezon 34 maçta forma giymişti.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk haftayı bay geçirecek Fethiyespor, ön libero takviyesi yaptı. Lacivert-beyazlılar, Hollanda 2'nci Lig ekibi TOP Oss'den 22 yaşındaki Ömer Gündüz'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Feyenoord altyapısında yetişen Ömer, geçen sezon 34 karşılaşmada forma giydi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ömer Gündüz'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor