Fethiyespor, Hollandalı futbolcu Özcan Yaşar'ı transfer etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Hollanda'dan Özcan Yaşar'ı transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özcan Yaşar ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Özcan Yaşar'ın daha önce VVV-Venlo, NAC Breda U21 ve Utrecht U21 gibi takımlarda forma giydiği belirtildi.