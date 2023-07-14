Fethiyespor, Hollandalı futbolcu Özcan Yaşar'ı transfer etti
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Hollanda'dan Özcan Yaşar'ı transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özcan Yaşar ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Özcan Yaşar'ın daha önce VVV-Venlo, NAC Breda U21 ve Utrecht U21 gibi takımlarda forma giydiği belirtildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Hollanda'dan Özcan Yaşar'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Hollanda'nın VVV-Venlo forması giyen Özcan Yaşar ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Kariyerinde VVV-Venlo, NAC Breda U21, Utrecht U21 gibi takımlarda forma giyen Özcan Yaşar'a Fethiyespor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor