Fethiyespor Evinde Kırklarelispor'u Yenerek Puanını 43'e Çıkardı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off şansını kaçıran Fethiyespor, evinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti.
FETHİYE, -2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta Play-Off fırsatını kaçıran Fethiyespor evinde Kırklarelispor'u 1-0 yendi. Müsabakanın ilk devresi golsüz sona ererken, 46'ncı dakikada Fethiyespor Muhammet Enes'le öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan ev sahibi oldu. Bu sonuçla Fethiyespor 43 puana çıktı, Kırklarelispor 40 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor