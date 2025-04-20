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Fethiyespor Evinde Kırklarelispor'u Yenerek Puanını 43'e Çıkardı

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off şansını kaçıran Fethiyespor, evinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti.

FETHİYE, -2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta Play-Off fırsatını kaçıran Fethiyespor evinde Kırklarelispor'u 1-0 yendi. Müsabakanın ilk devresi golsüz sona ererken, 46'ncı dakikada Fethiyespor Muhammet Enes'le öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan ev sahibi oldu. Bu sonuçla Fethiyespor 43 puana çıktı, Kırklarelispor 40 puanda kaldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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