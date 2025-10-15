Fethiyespor, Evinde Çifte Kuralı ile Moralli

Haberler

Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Adanaspor'u 7-0 yenerek iç sahadaki başarısını sürdürdü. Düşme hattındaki rakibine karşı kazanan Fethiyespor, evinde hiç yenilmezken, deplasmanda ise zorluk yaşıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında düşme hattındaki rakibi Adanaspor'u 7-0 yenerek moral bulan Fethiyespor bu sezon evinde yenilgi yüzü görmezken, deplasmanlarda da kazanma sevinci yaşayamadı. İç sahada 4 maça çıkan Fethiyespor, Somaspor'la 1-1 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor'u 6-1, Yeni Marsin İdmanyurdu'nu 2-0 ve Adanaspor'u da 7-0 yendi.

Muğla ekibi gurbette ise 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak tam tersi bir tablo ortaya koydu. Fethiyespor dış sahada sadece 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kalıp, Ankara Demirspor'a 1-0, Aliağa FK'ya 3-0, Arnavutköy Belediyespor'a da 2-0 kaybetti. Fethiyespor bu hafta sonu üst sıraları hedefleyen Isparta 32 Spor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
