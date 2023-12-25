TFF 2. Lig'de ilk devre biterken, Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri ile yollar ayrıldı. Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan Gülleri ile yolların ayrıldığı sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'da 16 Ekim'de Teknik Direktör Erhan Altın'ın yerine gelen Teknik Direktör Taner Gülleri ile bugün yapılan müzakere sonrasında yolların ayrılmasına karar verildi. Fethiyespor, Taner Gülleri'nin teknik direktörlüğü süresince 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Lacivert beyazlı takımın başına hangi teknik direktörün geleceği ise merak konusu oldu.

Fethiyespor Kulübü Teknik Direktör Taner Gülleri ile yolları ayırdığını sosyal medyadan duyurulurken, paylaşımda "Kulübümüz de teknik direktörlük görevini sürdüren sayın Taner Gülleri ile kulübümüz karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Görev yaptığı süre boyunca hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan, her zaman Fethiyespor'un menfaatlerini her şeyin önünde tutan Sayın Taner Gülleri ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA