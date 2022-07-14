Fethiyespor'da Nurettin yuvada kaldı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor iç transferde hamlesini gerçekleştirdi. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor iç transferde hamlesini gerçekleştirdi. Fethiyespor, geçen sezon 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğunda büyük katkıları olan orta saha oyuncusu Nurettin Çakır eli sözleşme yeniledi. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, şampiyonlukta çok büyük katkısı olan oyuncumuz Nurettin Çakır ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Geçtiğimiz sezon lacivert-beyaz renkler içinde 21 gole katkı sağlayan ve yeni zaferler için yuvada kalmayı tercih eden Nurettin Çakır'a başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Nurettin Çakır Fethiyespor Spor Haberler

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