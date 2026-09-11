Haberler

Fethiyespor, Ankara deplasmanında

Fethiyespor, Ankara deplasmanında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenilip sezona kötü bir başlangıç yapan Fethiyespor yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenilip sezona kötü bir başlangıç yapan Fethiyespor yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Hatice Aydin Duygu görev yapacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk maçta alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. 2'nci hafta toparlanıp çıkışa geçeceğiz" dedi.

Ankara Demirspor ise sezonun ilk haftasında Ankara derbisinde deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı

Fener kovar gibi göndermişti! Yeni takımında topukla doksana astı
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı
Slovenya'daki ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Tekerleği tamir ederken römorkün altında can verdi

Tekerleği tamir etmek isterken canından oldu
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
Trump'tan kendi seçmenlerine olay sözler! 'Oy kullanmazsanız...'

Önce slogan attırdı sonra bunları söyledi! Kendi seçmenine olay sözler