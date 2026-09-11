Fethiyespor, Ankara deplasmanında

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenilip sezona kötü bir başlangıç yapan Fethiyespor yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Hatice Aydin Duygu görev yapacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk maçta alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. 2'nci hafta toparlanıp çıkışa geçeceğiz" dedi.

Ankara Demirspor ise sezonun ilk haftasında Ankara derbisinde deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı