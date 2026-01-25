Haberler

Fethiyespor devamını getiremedi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Aliağa FK'ya evinde 3-1 kaybederek galibiyet serisi başlatamadı. Takım, son 7 iç saha maçında galibiyet yaşayamazken, düşme hattından uzaklaşmayı başaramadı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Somaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 10 maçlık galibiyet hasretini dindiren Fethiyespor evinde Aliağa FK'ya 3-1 mağlup olup seri başlatamadı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla evinde oynadığı 7'nci maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Son olarak iç sahada Adanaspor'u 7-0 yenen Fethiyespor; Kırklarelispor, 68 Aksaray Belediyespor, Gebzespor ve Mardin 1969 Spor'la berabere kalıp, Kahramanmaraş İstiklalspor, Ankara Demirspor ve Aliağa FK maçlarını kaybetti. 18 puanda kalan Fethiyespor düşme hattından uzaklaşamadı. Fethiyespor gelecek hafta Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak ve hükmen galip ilan edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
