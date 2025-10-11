Fethiyespor, Adanaspor'u Ağırlıyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Adanaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Selahaddin Dinçel sahadan 3 puan almayı hedefliyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-0 kaybeden Fethiyespor yarın evinde Adanaspor'la karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Muhammet Alperen Çopur'un yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Sıralamada puanla 12'nci basamakta yer alan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel sahadan 3 puanla ayrılıp çıkış yakalamak istediklerini dile getirdi. Puanı olmayan Adanaspor ise 17'nci sırada yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor