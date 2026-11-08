Fethiyespor, 4 maçlık galibiyet hasretine Adana 01 FK'yı 2-1 yenerek son verdi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor galibiyet hasretini bitirdi. Evinde Adana 01 FK takımı ile karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar müsabakayı 2-1 kazandı. Fethiyespor 36'ncı dakikada Enes Şahin'in golüyle öne geçti ve devre arasına 1-0 galip girdi. Müsabakanın 75'inci dakikasında Alberk Koç, Fethiyespor'u iki farklı üstünlüğe taşıdı. Konuk Adana 01 FK maçın 79'uncu dakikasında Yusuf Abdioğlu ile farkı bire indirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı, Fethiyespor sahasında Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup etti Bu sonucun ardından Fethiyespor 2'nci galibiyetini alarak 8 puana yükseldi. Zirve mücadelesi veren Adana ekibi ise 18 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı