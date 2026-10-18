Fethiyespor, 2 kez öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, 2 kez öne geçtiği maçta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp beklediği çıkışı yapamadı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırıp tecrübeli çalıştırıcı Mustafa Ceviz'i dümene geçiren lacivert-beyazlılar toplamda 1 galibiyet alabildi. Fethiyespor, Ceviz'le çıktığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fethiyespor, 5 puan toplayabildi. Muğla temsilcisi gelecek hafta deplasmanda 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı