Fethiyespor, 1461 Trabzon'u Yenerek Play-Off Potasına Yaklaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Fethiyespor tırmanışa geçti. Önceki hafta da evinde Karaköprü Belediyespor'u aynı skorla mağlup eden Fethiyespor, bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Seri galibiyetlerin ardından 10 puana yükselip Play-Off potasına yaklaşan Ege ekibinde Teknik Direktör Selahaddin Dinçel çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak takımın artık yükselme sürecine girdiğini belirten deneyimli teknik adam, "Son 2 maçımızı kazandık. Son 3 maçta ise 7 puan aldık. İyi bir konuma gelmek için galibiyet serilerimizi sürdürmeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor