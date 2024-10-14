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Fethiyespor, 1461 Trabzon'u Yenerek Play-Off Potasına Yaklaştı

Fethiyespor, 1461 Trabzon'u Yenerek Play-Off Potasına Yaklaştı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükseltti. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, takımın yükselme sürecinde olduğunu vurguladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Fethiyespor tırmanışa geçti. Önceki hafta da evinde Karaköprü Belediyespor'u aynı skorla mağlup eden Fethiyespor, bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Seri galibiyetlerin ardından 10 puana yükselip Play-Off potasına yaklaşan Ege ekibinde Teknik Direktör Selahaddin Dinçel çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak takımın artık yükselme sürecine girdiğini belirten deneyimli teknik adam, "Son 2 maçımızı kazandık. Son 3 maçta ise 7 puan aldık. İyi bir konuma gelmek için galibiyet serilerimizi sürdürmeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

1461 Trabzon Fethiyespor 3-sayfa Futbol Spor

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