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Fethiye İdman Yurdu, İznik Spor'u 1-0 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Fethiye İdman Yurdu, İznik Spor'u 1-0 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
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Bölgesel Amatör Ligi'nde Fethiye İdman Yurdu, sezonun ilk maçında İznik Spor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maçta Fethiye'nin golünü Mustafa Acun kaydetti. İznikspor, kırmızı kart gören oyuncusuyla mücadele etti.

Bölgesel Amatör Ligi'nde sezonun ilk karşılaşmasında Fethiye İdman Yurdu İznik Spor'u 1-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

Bölgesel amatör ligin iddialı takımı Fethiye idman yurdu sezona galabiyetle başladı. Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselerek sezona büyük bir umutla başlayan İznikspor, ilk maçında deplasmanda Fethiye İdman Yurdu'na 1-0 mağlup oldu. Veysel Karani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya sporseverler büyük ilgi gösterdi. Mücadelenin ilk yarısında Fethiye İdman Yurdu 38. Dakikada Mustafa Acun'un attığı şık golle karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

Başabaş geçen mücadelenin 78. dakikasında iznik sporlu Rabit Emin Yıldırım'ın kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Bu galibiyet ile Fethiye İdman Yurdu sezona önemli bir galibiyet alarak başlarken haftayı 3 puan ile kayıpsız geçti.

Fethiye İdman Yurdu ikinci hafta deplasmanda Yeni Çanspor karşı karşıya gelecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Mustafa Acun Fethiye 3-sayfa Futbol İznik Spor

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