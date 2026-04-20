Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrenciler arasında "Fethiye En Hızlısını Arıyor" temalı atletizm etkinliği düzenlendi.

Fethiye Şehir Stadı'ndaki etkinliğe 20 okuldan 350 ilkokul ve ortaokul öğrencisi katıldı. Öğrenciler, 60 ve 80 metrelik parkurlarda dereceye girebilmek için yarıştı.

Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, sporun çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, amaçlarının yalnızca sporcu yetiştirmek değil, aynı zamanda çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.