Haberler

"Fethiye En Hızlısını Arıyor" temalı atletizm etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 'Fethiye En Hızlısını Arıyor' temalı atletizm etkinliği gerçekleştirildi. 20 okuldan 350 öğrencinin katıldığı etkinlikte, yarışmalarda başarılı olan çocuklara ödüller verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrenciler arasında "Fethiye En Hızlısını Arıyor" temalı atletizm etkinliği düzenlendi.

Fethiye Şehir Stadı'ndaki etkinliğe 20 okuldan 350 ilkokul ve ortaokul öğrencisi katıldı. Öğrenciler, 60 ve 80 metrelik parkurlarda dereceye girebilmek için yarıştı.

Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, sporun çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, amaçlarının yalnızca sporcu yetiştirmek değil, aynı zamanda çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

