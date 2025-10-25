Haberler

Fethiye'de 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen festivalin dördüncü gününde paraşüt pilotları serbest düşüş ve akrobasi gösterileriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Festival yarın F-16 geçişiyle sona erecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" çeşitli gösterilerle sürüyor.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin dördüncü gününde paraşüt pilotlarının serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecan yaşattı.

Akrobasi pilotlarının gökyüzündeki gösterileri, etkinlik alanında kurulan ekrandan izlendi.

Babadağ'daki pistlerden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

Yarın sona erecek festivalde, F-16 geçiş yapacak.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
