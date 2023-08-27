Festivalin son gösterisi SOLOTÜRK'ten muhteşem kapanış

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2'ncisi düzenlenen THK Havacılık Festivali'nin son gününde izleyenlerle buluşan SOLOTÜRK izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Eskişehir'in İnönü İlçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen THK Havacılık Festivali'nin 2'nci gününde de seyircilerle buluşan yerli uçak Hürkuş'un pilotu Murat Özpala yine mest etti. Oldukça zor ve keskin manevralarla izleyenlerin dikkatini üzerine çeken Özpala, kokpitten yaptığı konuşmada gelenlere teşekkür etti.

Murat Özpala'nın ardından merakla beklenen ve festivalin son gösterisi olan Solo Türk alandaki vatandaşlarla adeta kucaklaştı. Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı olan F-16C Blok-30TM jet savaş uçağının Kokpitinde 1. Gösteri Pilotu Binbaşı Emre Mert yer aldı. Oldukça sert ve keskin manevralarla izleyenleri adeta büyüleyen SOLOTÜRK, vatandaşlardan tam not aldı. Alanda bulunanlar gökyüzünden bir an bile gözünü ayırmazken, izleyenler o anları ölümsüzleştirmek için sık sık fotoğraf ve video çekti.

"Her yıl olmasını isteriz"

SOLOTÜRK'ü ailesiyle birlikte izleyen Ali Kacir, "Festival çok güzeldi, boynum ağrıdı sürekli yukarı bakmaktan. Bol bol fotoğraf çektik. Her yıl olmasını isteriz, inşallah evlatlarımda pilot olur" dedi.

"Uçamasakta onları izlemek yetiyor"

Pilot olma hayalinin olduğunu belirten Ahmet Özdaş ise şöyle konuştu;

"2004'ün 2. Döneminde İnönü Türk Hava Kurumu'nun Planör Uçuş Okulu'nda eğitime gelmiştim. Devamının getiremedik ama havacılıktan da kopmadık. Böyle festivaller havacılık gösterileri, Anadolu Tatbikatı gibi etkinliklere gelmeye çalışıyoruz. Ben ilk gün yoktum, bugün geldim. Bugün yoğun bir program vardı. Özellikle Çelik Kanatlar ekibini ilk kez izledim. Hürkuş gösterisini de ilk kez izledim. SOLOTÜRK gösterisini defalarca izledim ama her seferinde ilk kezmiş gibi hissediyorum. Hayalimdi ama nasip olmadı. Pilotlarımız bizleri gururlandırıyorlar. Harika bir duygu, uçamasak da onları izlemek yetiyor."