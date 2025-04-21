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Ferzende Emre, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Görev Alacak

Ferzende Emre, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Görev Alacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Ferzende Emre, 24 Nisan'da Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Ferzende Emre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde görev alacak.

24 Nisan'da Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada temsilci olarak görev yapacak olan Emre, bir kez daha önemli bir organizasyonda yer alacak. Muşlu temsilci Ferzende Emre, Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonlarında görev almaya devam ediyor. Daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda birçok kritik karşılaşmada temsilcilik yapan Emre, bu kez de gözlerin çevrileceği yarı final müsabakasında TFF adına sahada olacak. - MUŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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