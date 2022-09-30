Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fernando Muslera Galatasaray efsanesini geride bırakıyor

Spor Haberleri

Fernando Muslera Galatasaray efsanesini geride bırakıyor

Uruguay'lı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında forma giymesi halinde, Galatasaray tarihinde en çok forma giyen oyuncular arasında ilk 5'e girecek. 2011 yılından itibaren sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, 429. kez sahaya çıkacak ve efsane isim Ergün Penbe'yi geride bırakacak.

Galatasaray'a transfer olduğu dönemden itibaren taraftarın en çok sevdiği isimlerin başında gelen Uruguay'lı kaleci, sarı-kırmızılıların tarihine geçmeye devam ediyor. Şu ana kadar 428 kez terlettiği Galatasaray formasını, bir maç daha giymesi halinde 5. sıradaki yerini alacak ve Ergün Penbe'nin önüne geçecek.

Fernando Muslera Galatasaray efsanesini geride bırakıyor

TEK YABANCI MUSLERA

Sarı-kırmızılıların tarihinde en çok forma giyen oyuncular listesinde ilk 10'da yabancı futbolcu olarak sadece Fernando Muslera bulunuyor. 588 kez bu formayı giyen Bülent Korkmaz ilk sırada yer alırken, 539 kez sahaya çıkan Hakan Şükür, efsane defansın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Fernando Muslera Galatasaray efsanesini geride bırakıyor

ÖNÜNDEKİ İSİM SABRİ SARIOĞLU

Galatasaray tarihine geçmiş ve futbolculuk kariyerini noktalamış olan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı formayı 479 defa terleterek bu listede Muslera'nın bir basamak üstünde 4. sırada yer alıyor.

Haberler.com / Hüseyin İzci - Spor

Bülent Korkmaz Ergün Penbe Galatasaray Muslera Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title