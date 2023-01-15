Fernandes rahat durmuyor! Derbi sonrası canlı yayında yaptığı Ronaldo göndermesi olay oldu

Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampında Cristiano Ronaldo ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Bruno Fernandes, Manchester United'ın kazandığı City maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Fernandes, "En önemli şey kazanmaktı. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Öncesinde bireylerden oluşan bir ekiptik. Şimdi ise bir takımız." diyerek Ronaldo'ya göndermede bulundu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası kampında Portekiz Milli Takımı'nda Cristino Ronaldo depremi yaşanmıştı. Bruno Fernandes ve birkaç oyuncunun cephe aldığı Portekizli yıldıza bir gönderme daha geldi.

"ÖNCEDEN BİREYLERDEN OLUŞAN BİR EKİPTİK"

Manchester City'i 2-1 mağlup eden Manchester United'da Bruno Fernandes yaptığı açıklamada, "En önemli şey kazanmaktı. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Öncesinde bireylerden oluşan bir ekiptik. Şimdi ise bir takımız." ifadelerini kullandı.

GÖNDERME YAPTI

Dünya Kupası kampında Ronaldo'ya karşı soğuk tavırları dikkat çeken Bruno Fernandes'in bu sözleri, Portekizli yıldıza gönderme olarak algılandı.