Feriköyspor, Süper Amatör Lig şampiyonluğunu gençlere armağan etti

İSTANBUL Süper Amatör Lig 6'ıncı grupta şampiyonluğa ulaşarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Feriköy spor, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı'nda bu başarısını kutladı.

Etkinliğe Feriköy spor Kulübü Başkanı Bünyamin Gökçe, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ve taraftarlar katıldı. Feriköy spor ve Taşyapı Yönetimi, 'suça sürüklenen çocuk' olgusuna karşı en etkili çözümün spor olduğu bilinciyle hareket ederek bu şampiyonluğu gençlere armağan ettiklerini açıkladılar.

Feriköyspor Kulübü Başkanı Bünyamin Gökçe, etkinlikte yaptığı konuşmada, elde edilen şampiyonluğun yalnızca sportif bir başarı olmadığını vurgulayarak, "Asırlık kulübümüzün elde ettiği bu şampiyonluk, gençlerimizi suça değil spora yönlendirme azmimizin bir sonucudur. Bu yolda en büyük destekçimiz olan, sadece maddi imkanlarını değil yüreğini de gençlerimize açan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bu kupa, Taşyapı'nın desteğiyle sporla büyüyecek olan Şişli'nin tüm gençlerine armağan olsun." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı