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Ferhat Arıcan, Paris'teki Dünya Challenge Kupası'nda paralel barda altın madalya kazandı

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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti. Paralel bar finalinde 14.633 puan alan milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'teki organizasyonda mücadele eden Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 1. olarak finale kaldı.

Milli sporcu, finalde elde ettiği 14.633 puanla altın madalya kazandı.

Kaynak: AA
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