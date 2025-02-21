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Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İlk Yabancı Başantrenörü Oldu

Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İlk Yabancı Başantrenörü Oldu
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Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirildi ve Japonya tarihindeki ilk yabancı başantrenör unvanını kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirildi. Akbaş, Japonya tarihindeki ilk yabancı başantrenör oldu.

Uzun zamandır Eczacıbaşı'nın başantrenörlüğünü yapan Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı ile anlaştı. 38 yaşındaki antrenör, Japonya tarihinin ilk yabancı başantrenörü olarak tarihe geçti. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım sezonuyla birlikte Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın tarihindeki ilk yabancı başantrenör ünvanıyla görev alacak olan başantrenörümüz Ferhat Akbaş'ı tebrik ederiz" denildi.

Kariyerinde Türkiye ve Hırvatistan milli takımlarında başantrenörlük yapan Ferhat Akbaş, 2017-2018 döneminde Japonya'da yardımcı antrenörlük yapmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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