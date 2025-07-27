Ferhat Akbaş: Hedefimize Ulaştık, Geliştirmemiz Gereken Noktalar Var

Ferhat Akbaş: Hedefimize Ulaştık, Geliştirmemiz Gereken Noktalar Var
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Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Milletler Ligi'ni dördüncü sırada tamamladıklarını belirtirken, takımın performansından memnun olduğunu açıkladı. Dünya Şampiyonası için umutlu olduklarını ve geliştirmeleri gereken alanların bulunduğunu vurguladı.

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Milletler Ligi sürecini dördüncülükle tamamlasalar da turnuvada aldıkları sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

Akbaş, Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki üçüncülük maçında Japonya'nın Polonya'ya 3-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tüm oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek sözlerine başlayan Akbaş, "Hedefimiz buraya gelmekti ve dördüncü bitirdik. Madalyaya bu kadar yaklaşmışken kazanmak isterdik. 14 tane maç oynadık. Çok mücadeleci maçlardı. Kazansak da kaybetsek de hep oyunun içindeydik. VNL sürecinden oldukça memnunuz. Dünya Şampiyonası için iyi sinyaller veriyoruz ama gördüğünüz gibi geliştirmemiz gereken çok şey var. Dünya sıralamasında yükselsek de üstümüzdeki takımlar bize baskı kurduğunda bunu aşabilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona çok farklı oyuncularla başladıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle 3-4 oyuncumuz ilk kez ilk altıda oynuyor. Biz daha zor bir süreç bekliyorduk. Bu yapılanmayı gerçekleştirmek ve iyi sonuçlar almak gerçekten çok güzel. 14 maçta 10 galibiyet civarında bir skorla buraya geldik ve dördüncü sıraya yükseldik. Bu çizgiyi Dünya Şampiyonası'nda da devam ettirmemiz lazım. Fiziksel kalite olarak çok kolay değil ama oyun kalitemiz ve hızımız çok yukarda. Buna devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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