Haberler

Ferhat Akbaş, Asya'da yılın voleybol başantrenörü seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın başantrenörü seçildi. Akbaş, 2025'te Dünya Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde yarı final oynayan Japonya'nın başında bu ödüle layık görüldü.

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın çalıştıran Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu (AVC) tarafından yılın başantrenörü seçildi.

AVC'den yapılan açıklamaya göre 2025'te Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı final oynayan Japonya'nın başındaki Akbaş, ödüle layık görüldü.

Türkiye Voleybol Federasyonu ise 40 yaşındaki teknik adam için yayımladığı tebrik mesajında "Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Ferhat Akbaş'ı tebrik eder, kariyerinde nice başarılara imza atmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Tarihi zirve için geri sayım başladı! İşte Ankara'ya gelen ilk isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran'a ihanetle suçlanan komutan geri döndü! İki ülkeye mesajı var
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı
Düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Düğün salonu önündeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı