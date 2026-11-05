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Ferencvaros Milan'ı 2-0 yendi, Ozan Kabak'lı Hoffenheim berabere kaldı

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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın 8 maçı tamamlandı. Ferencvaros, Milan deplasmanında Lenny Joseph'in golleriyle 2-0 kazandı; milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 8 maç tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftasında TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Ferencvaros, Milan deplasmanında Lenny Joseph'in attığı gollerle 2-0 galip gelmeyi başardı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim ise Crystal Palace'a konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya)- Ferencvaros (Macaristan): 0-2

Real Sociedad (İspanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Sparta Prag (Çekya)-Bournemouth (İngiltere): 1-3

Anderlecht (Belçika)-Salzburg (Avusturya): 2-0

Crystal Palace (İngiltere)-Hoffenheim (Almanya): 1-1

NEC Nijmegen (Hollanda)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Lillestrom (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Levski Sofya (Bulgaristan)-Jagiellonia (Polonya): 1-0

Kaynak: AA
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