Ferencvaros Milan'ı 2-0 yendi, Ozan Kabak'lı Hoffenheim berabere kaldı

Ferencvaros Milan'ı 2-0 yendi, Ozan Kabak'lı Hoffenheim berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın 8 maçı tamamlandı. Ferencvaros, Milan deplasmanında Lenny Joseph'in golleriyle 2-0 kazandı; milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 8 maç tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftasında TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Ferencvaros, Milan deplasmanında Lenny Joseph'in attığı gollerle 2-0 galip gelmeyi başardı.
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim ise Crystal Palace'a konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Milan (İtalya)- Ferencvaros (Macaristan): 0-2
Real Sociedad (İspanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-1
Sparta Prag (Çekya)-Bournemouth (İngiltere): 1-3
Anderlecht (Belçika)-Salzburg (Avusturya): 2-0
Crystal Palace (İngiltere)-Hoffenheim (Almanya): 1-1
NEC Nijmegen (Hollanda)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1
Lillestrom (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-1
Levski Sofya (Bulgaristan)-Jagiellonia (Polonya): 1-0