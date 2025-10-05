Haberler

Ferdi Özdemir Avrupa Şampiyonu Oldu

Ferdi Özdemir Avrupa Şampiyonu Oldu
Hollanda'nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Ferdi Özdemir, 2025 10 Top disiplini finalinde 4-1 geriye düştükten sonra maçı 7-5 kazanarak şampiyon oldu.

HOLLANDA'nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Ferdi Özdemir 2025 10 Top disiplini Avrupa Şampiyonu oldu .

Final maçında Finlandiyalı Valtteri Virtanen karşısında 4-1 geriye düşmesine rağmen, aldığı mola sonrası maçı önce 5-5'e getirdi ve son iki set verdiği stratejik kararlarla maçı 7-5'lik skorla kazanarak zafere ulaştı.

Milli sporcu Ferdi Özdemir Avrupa şampiyonasındaki bir diğer disiplin olan 9 top branşında ilk maçına yarın çıkacak.

Ferdi Özdemir emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu, ülkesi ve kendi adına çok gururlu olduğunu sıradaki branş için de sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
