Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij'in babasının ünlü kafes dövüşçüsü Cyborg olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij'ın babasının kim olduğu ortaya çıktı.
KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Milli futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı Vrij'in babası Dick Vrij'in Hollanda'da ünlü bir kafes dövüşçüsü olduğu öğrenildi. 1995'ten 2003'e kadar profesyonel bir yarışmacı olan Vrij, RINGS ve It's Showtime'da Ağır Sıklet kategorisinde yarıştı.
Ringdeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Dick Vrij'in ayrıca lakabının Cyborg olduğu anlaşıldı. İkilinin aralarının ise çok iyi olduğu iddia ediliyor.