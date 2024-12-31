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Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı

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Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij'in babasının ünlü kafes dövüşçüsü Cyborg olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij'ın babasının kim olduğu ortaya çıktı.

Ferdi Kadıolğlu'nun kayınpederi bakın kim çıktı

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Milli futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı Vrij'in babası Dick Vrij'in Hollanda'da ünlü bir kafes dövüşçüsü olduğu öğrenildi. 1995'ten 2003'e kadar profesyonel bir yarışmacı olan Vrij, RINGS ve It's Showtime'da Ağır Sıklet kategorisinde yarıştı.

Ferdi Kadıolğlu'nun kayınpederi bakın kim çıktı

Ringdeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Dick Vrij'in ayrıca lakabının Cyborg olduğu anlaşıldı. İkilinin aralarının ise çok iyi olduğu iddia ediliyor.

Ferdi Kadıolğlu'nun kayınpederi bakın kim çıktı

Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıcsd zbn:

YAVUR GİBİ YAŞAYANIN YAVUR SEVGİLİSİ OLUR ÇAĞDAŞ HEYKEL MEYKEL CİLER

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Kız Ferdi'ye bakın hele.. Muhahayt

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yer bitirirler , aklın varsa kaç

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Haber YorumlarıKenan Bey:

bi içim su be

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Haber YorumlarıKenan Bey:

vurdukça daha yokmu der bu garı.

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Haber YorumlarıKenan Bey:

fenerin yengesine bak bi içim su

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Haber YorumlarıÖmer Karadag:

Ağzının tadını biliyor adam

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