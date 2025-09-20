Haberler

Ferdi Kadıoğlu, Tottenham karşısında hüsranı yaşadı

Premier Lig'in 5. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, 2-0 öne geçtiği maçta Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Falmer Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

BRIGHTON 2-0 ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi ekip Brighton, 8. dakikada Yakuna Minteh ile 1-0, 31. dakikada Yasin Ayari ile 2-0 öne geçti.

TOTTENHAM GERİ DÖNDÜ

Tottenham, 43. dakikada Richarlison ile farkı bire indirdi ve devrenin skorunu ilan etti. İkinci yarıda baskıyı artıran Tottenham, 82. dakikada Jan Paul van Hecke'nin kendi kalesine golüyle skoru 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

FERDİ İLK 11'DE BAŞLADI

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Brighton, puanını 5'e Tottenham ise 10'a yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Brihgton, deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
