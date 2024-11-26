Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Mourinho ikna etti

Ferdi Kadıoğlu'nun satılması ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası sol bek pozisyonunda yaşanan sorunu çözmek amacıyla harekete geçen Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu.

MOURINHO İKNA ETTİ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun görüşme gerçekleştirdiği sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Reinildo ile anlaşmaya vardı.

Fotomaç'ın haberine göre, Atletico ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyla devre arasında imzalar atılacak. Ocak 2022'de Lille'den Atletico Madrid'e 3 milyon euroya transfer olan Mozambikli oyuncuyla Mourinho'nun da bir görüşme yaptığı kaydedildi.