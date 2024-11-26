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Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Mourinho ikna etti

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Ferdi Kadıoğlu'nun satılması ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası sol bek pozisyonunda yaşanan sorunu çözmek amacıyla harekete geçen Fenerbahçe, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Reinildo ile anlaşmaya vardı. Jose Mourinho'nun bu transfer için oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve ikna ettiği de gelen bilgiler arasında.

Ferdi Kadıoğlu'nun satılması ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası sol bek pozisyonunda yaşanan sorunu çözmek amacıyla harekete geçen Fenerbahçe, yeni Ferdi'sini buldu.

MOURINHO İKNA ETTİ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun görüşme gerçekleştirdiği sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Reinildo ile anlaşmaya vardı.

Fotomaç'ın haberine göre, Atletico ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyla devre arasında imzalar atılacak. Ocak 2022'de Lille'den Atletico Madrid'e 3 milyon euroya transfer olan Mozambikli oyuncuyla Mourinho'nun da bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Mourinho ikna etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

cin conlular size ne sana ne çık fenerin sayfasından kıskançlar

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Haber YorumlarıFahri Doğan:

helal be Tazminatör

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Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

Her zamanki gibi altı ay görüşülür, başkası kapar gider. Seneye sil baştan. Futboldan anlamayan böyle bir başkan, amatör kulüplerde dahi zor bulunur. Yapacağın tek şey orta sahaya iki tane sağlam oyuncu almak. Yedi senedir sorunun orta sahasız oynamak olduğunu hala çözemediler. Nasıl transfer yapıyorlarsa rakibin ilk onbirinde oynayacak futbolcuları yok...

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