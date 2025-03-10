Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yangını bize sıçratmak istiyorlar

Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Yangını bize sıçratmak istiyorlar
Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu çöktü
Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli'den Suriye açıklaması! Türkiye ile ilgili uyarısı çarpıcı
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun son durumuyla ilgili konuştu. Alman çalıştırıcı, sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilen ve bu nedenle sezonu kapattığı konuşulan milli futbolcunun sezon bitmeden sahalara geri dönebileceğini söyledi.

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti. Sakatlığın operasyonsuz iyileşme göstermemesi sonrası milli futbolcu ameliyat olmuştu. Sezonu kapattığı iddia edilen Ferdi'nin sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı.

BU SEZON GERİ DÖNEBİLİR

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den haftalardır formasından uzak kalan Ferdi'nin son durumuna ilişkin açıklama geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Alman çalıştırıcı, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı. Hürzeler'in ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sahalara dönebilmek için çok sıkı çalıştığını ifade ettiği aktarıldı.

FERDİ'NİN BRIGHTON RAKAMLARI

Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olmuş ve bu rakamla Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey ile bu alanda Süper Lig rekorunun sahibi olmuştu. İngiliz ekibinde 8 maça çıkan Ferdi, 2 kez gol sevinci yaşadı. Milli yıldızın takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
img

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
img

Aldatıldığını öğrenince daha fazla dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler

Artık hoca değil! Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.