Ferdi Kadıoğlu'nun Doğum Günü Ay-yıldızlı Takımda Kutlandı

A Milli Takım futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, doğum gününü Riva'da takım arkadaşları ve TFF Başkanı ile birlikte kutladı. 26 yaşına giren Kadıoğlu'na pasta kesildi ve tebrikler kabul edildi.

A Milli Takım futbolcularından Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü, Ay-yıldızlıların kamp yaptığı Riva'da kutlandı.

Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdüren milli takımda Ferdi Kadıoğlu için doğum günü pastası kesildi. Bugün 26 yaşına giren milli futbolcuya pastasının ilk dilimini TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve milli futbolcu Mert Müldür birlikte ikram etti. Ferdi, daha sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve personelin tebriklerini kabul etti. - İSTANBUL

