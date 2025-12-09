Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasında yeniden kadroya katmak istediğine dair iddialar son günlerde spor basınını meşgul ediyor. Başkan Sadettin Saran'ın Sportif Direktör Devin Özek'e "tüm şartları zorlayın" talimatı verdiği bile konuşulmuştu.

BRIGHTON FERDİ'Yİ BIRAKMAYA SICAK BAKMIYOR

Sabah Gazetesi'nin görüştüğü, Brighton'ı yakından takip eden İngiliz gazeteciler, kulübün Ferdi Kadıoğlu için çok net bir tutum sergilediğini ifade etti. Premier Lig temsilcisinin, düzenli forma giymeye başlayan milli futbolcu için ocak ayında gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceği aktarıldı.

Brighton'ın Ferdi'yi takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve ara transfer döneminde ayrılığa izin vermeyi düşünmediği belirtildi.

FENERBAHÇE SEZON SONUNU BEKLEYEBİLİR

Haberde, Fenerbahçe'nin ocak ayında sonuç alamaması halinde Ferdi Kadıoğlu için sezon sonunda yeniden girişimde bulunacağı da vurgulandı. Sarı-lacivertliler, eski oyuncularını kadroya katmak için şartları zorlamayı sürdürecek.