Haberler

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu geri istediği iddia edilirken, Brighton'a yakın gazetecilerden gelen bilgiye göre Premier Lig ekibi, düzenli forma şansı bulan Ferdi için ocakta hiçbir teklifi değerlendirmeyecek. Fenerbahçe'nin, ocakta sonuç alamaması halinde Ferdi Kadıoğlu için sezon sonunda yeniden girişimde bulunacağı belirtildi. Brighton'ın, Ferdi'yi takımının önemli bir parçası olarak gördüğü ve ara transfer döneminde ayrılığa izin vermeyi düşünmediği ifade edildi.

  • Brighton kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun ocak ayı transfer döneminde ayrılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
  • Fenerbahçe, ocak ayında transfer gerçekleşmezse sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu için yeniden girişimde bulunacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasında yeniden kadroya katmak istediğine dair iddialar son günlerde spor basınını meşgul ediyor. Başkan Sadettin Saran'ın Sportif Direktör Devin Özek'e "tüm şartları zorlayın" talimatı verdiği bile konuşulmuştu.

BRIGHTON FERDİ'Yİ BIRAKMAYA SICAK BAKMIYOR

Sabah Gazetesi'nin görüştüğü, Brighton'ı yakından takip eden İngiliz gazeteciler, kulübün Ferdi Kadıoğlu için çok net bir tutum sergilediğini ifade etti. Premier Lig temsilcisinin, düzenli forma giymeye başlayan milli futbolcu için ocak ayında gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceği aktarıldı.

Brighton'ın Ferdi'yi takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve ara transfer döneminde ayrılığa izin vermeyi düşünmediği belirtildi.

FENERBAHÇE SEZON SONUNU BEKLEYEBİLİR

Haberde, Fenerbahçe'nin ocak ayında sonuç alamaması halinde Ferdi Kadıoğlu için sezon sonunda yeniden girişimde bulunacağı da vurgulandı. Sarı-lacivertliler, eski oyuncularını kadroya katmak için şartları zorlamayı sürdürecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor

Korkulan oldu! Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
Zorbalandıklarını kahkaha atarak anlatan başörtülü kızlara tepki var

Zorbalandıklarını kahkaha atarak anlatan başörtülü kızlara tepki var
Verdiği vekalet başını yaktı! Milyonlarca liralık mülkü varken şimdi barakada yaşıyor

Milyonlarca liralık villası varken şimdi barakada yaşıyor
Erdoğan'dan 'Senin deden neredeydi?' diyen Özel'e zehir zemberek yanıt

Erdoğan'dan "Senin deden neredeydi?" diyen Özel'e zehir zemberek yanıt
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
Yeni satın aldığı ev gizli banka çıktı! Balyozu vurunca servet ortalığa saçıldı

Yeni aldığı ev "banka" çıktı! Balyozu vurunca servet ortaya saçıldı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu

Kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu
Endonezya'da felaketin boyutu büyüyor, enkazı temizlemek için filler kullanılıyor

Afet bölgesinde insan gücü yetmedi: Filler devreye girdi
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor

Milyonlarca emekli ve memurun maaşını belirleyen hesaplama değişiyor
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi

İstanbul'a lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
title