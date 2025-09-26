Ferdi Kadıoğlu'ndan aylar sonra gelen itiraf: Sakatken gol attım

Geride kalan sezonda ayak başparmağından bir sakatlık yaparak sezonu kapatan Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sahalara yeniden dönmesinin ardından sakatlık dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''BEKLEDİĞİMDEN UZUN SÜRDÜ''

The Athletic'e konuşan Ferdi Kadıoğlu, sakatlık sürecinin beklediğinden uzun sürdüğünü söyleyerek, ''Ayak başparmağımda bir yaralanma vardı. İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik. Düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldık, bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım. Uzun süre çok ağrım oldu, bu yüzden beklediğimden biraz daha uzun sürdü.'' dedi.

''SAKATKEN GOL ATTIM''

Sakatlık durumuyla ilgili çarpıcı bir itirafa imza atan Ferdi, ''Gol atmadan önceki maçta oldu. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Brighton'da 6 maça çıkan milli yıldız, bu maçlarda gol ya da asist katkısı vermedi. 25 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.