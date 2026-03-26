Ferdi Kadıoğlu milli takımdaki 2. golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçında Ferdi Kadıoğlu, 53. dakikada attığı golle milli takım kariyerindeki 2. gol sevincini yaşadı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Romanya maçıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynarken, millilerin tek golünü Ferdi Kadıoğlu attı. Müsabakanın 53. dakikasında Arda Güler'in sağ kanattan ortasında defansın arkasına sarkan Ferdi, kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maç sonunda tüyleri diken diken eden anlar

Duygulanmamak elde değil
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba

Aylar sonra bakın nerede ortaya çıktılar!
Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk

Gecenin kahramanından A Milli Takım'da bir ilk
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Maç sonunda tüyleri diken diken eden anlar

Duygulanmamak elde değil
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı