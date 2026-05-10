Haberler

Karşıyakalı Ferdi'nin büyük üzüntüsü

Karşıyakalı Ferdi'nin büyük üzüntüsü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka'da üst üste 3 sezon Play-Off'ta elenen Ferdi Burgaz, yeni transfer olduğu Muş Spor'da da aynı kadere mahkum oldu. Muş Spor, Diyarbakır'da Mardin 1969 Spor'a finalde 2-1 yenilerek 2. Lig'e yükselemeyi başaramadı.

3'üncü Lig'de üst üste 3 sezondur Play-Off'ta hüsran yaşayan Karşıyaka'dan ara transfer döneminde Muş Spor'a satılan altyapı patentli sol bek Ferdi Burgaz yeni takımında da aynı kaderi yaşadı. Kaf-Kaf'la iki kez Play-Off aşamasında elenmekten kurtulamayan Ferdi, devre arasında 2'nci Lig ekibi Muş Spor'a transfer oldu. Geçen sezon Play-Off'ta Karşıyaka'yı eleyip 2'nci Lig'e yükselen, bu sezon da yine İzmir temsilcilerinden Aliağa FK'yı eleyen Muş Spor, Diyarbakır'da oynanan 2'nci Lig Kırmızı Grup finalinde Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Geçen sezon Play-Off'ta attığı gollerle Karşıyaka'yı eleyen Stanley Ohawuchi'nin yerine ikinci yarıda oyuna giren Ferdi büyük üzüntü yaşadı. Geçen sezon Karşıyaka'da görev yapan sportif direktör Ahmet Akteke, Mardin ekibinde aynı görevde şampiyonluk gördü. Yine eski Karşıyakalı futbolcu Barış Sağır da takımda üst üste 3'üncü Lig ve 2'nci Lig şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İran'da büyük patlama sesi
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı