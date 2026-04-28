Fenomen Oğuzhan Alpdoğan: Milli takım, Dünya Kupası'nda en kötü yarı final görür

KOCAELİSPOR taraftarı olan fenomen Oğuzhan Alpdoğan, "Süper Lig'e çıkan takımların ilk hedefi ligde kalmak olur. Bu sene o hedefi gerçekleştirdik. Bir dahaki sene birkaç takviyelerle Konferans falan bir şeyler olur" dedi.

KOCAELİSPOR SENEYE BİRKAÇ TAKVİYELERLE KONFERANS LİGİ FALAN BİR ŞEYLER OLUR

Kocaelispor'u destekleyen fenomen Oğuzhan Alpdoğan, yer aldığı bir organizasyonda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Alpdoğan, Kocaelispor'un bu sene ligde kalarak hedefini gerçekleştirdiğini, gelecek sezon ise Konferans Ligi'ni hedeflemek istediklerini söyledi. Oğuzhan Alpdoğan, "Süper Lig'e çıkan takımların ilk hedefi ligde kalmak olur. Bu sene o hedefi gerçekleştirdik. Bir dahaki sene birkaç takviyelerle Konferans falan bir şeyler olur inşallah. Bekliyoruz yani" sözlerini kullandı.

'EN KÖTÜ YARI FİNAL GÖRÜRÜZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Milli takımın Dünya Kupası'nda en kötü yarı final göreceğini düşündüğünü dile getiren Oğuzhan Alpdoğan, "Orada gruptan çıkarız herhalde. Güveniyoruz. Milli takımda yıldızlar dolu. Gruptan Allah'ın izniyle çıkacağız. En kötü yarı final görürüz diye düşünüyorum. İnşallah kupayı da alırız" dedi.

'HEPİNİZ ADAMSINIZ BE OĞLUM'

Kocaelispor taraftar grubu olan Hodri Meydan'a selam gönderen Alpdoğan, "Bütün Hodri Meydan'a, Kocaeli'ye selamlar. Hepiniz adamsınız be oğlum. Bu kupayı da İzmit'e getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
