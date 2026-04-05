Fenerbahçe'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu
Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde geceye damga vuran an yaşandı. Fenerbahçe’nin korner sonrası bulduğu gol, Guendouzi’nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem tarafından iptal edilirken, karar derbide büyük şaşkınlık ve tartışma yarattı.
Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde geceye damga vuran an yaşandı. Sarı-lacivertlilerin gol sevinci kısa sürdü, hakem kararı büyük şaşkınlık yarattı.
KORNER SONRASI GOL GELDİ
Pozisyon, Talisca’nın pasıyla başladı. Guendouzi’nin şutunu kaleci Ersin çelince Fenerbahçe hızlı korner kullandı. Guendouzi’nin ortasında Gökhan Sazdağı’nın ters vuruşu topu ağlara gönderdi. Statta büyük bir sevinç yaşandı.
SEVİNÇ YARIDA KALDI, OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL
Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar golü kutlarken, hakem Yasin Kol’dan beklenmedik bir karar geldi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun başlangıcında Guendouzi’nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Karar sonrası statta büyük bir şaşkınlık yaşandı. Tartışmalı iptal kararı, derbinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
İşte o anlardan kareler;