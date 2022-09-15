Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı
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Fenerbahçe'nin Rennes ile karşı karşıya geldiği Avrupa Ligi maçında İrfan Can Kahveci'nin performansı büyük tepki çekti. Top kayıplarıyla dikkat çeken futbolcu, takımın ritmini bozduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Rennes'e karşı deplasmanda iyi bir ilk yarı çıkaran Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin performansı, sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.
TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Rennes karşısında ilk 11'de şans verdiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Milli futbolcu kritik top kayıplarıyla dikkat çekerken takımın ritmini bozduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.