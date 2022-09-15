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Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Rennes ile karşı karşıya geldiği Avrupa Ligi maçında İrfan Can Kahveci'nin performansı büyük tepki çekti. Top kayıplarıyla dikkat çeken futbolcu, takımın ritmini bozduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Rennes'e karşı deplasmanda iyi bir ilk yarı çıkaran Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin performansı, sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Rennes karşısında ilk 11'de şans verdiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Milli futbolcu kritik top kayıplarıyla dikkat çekerken takımın ritmini bozduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı

Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı

Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı

Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Spor Haberler

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