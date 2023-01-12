Fenerbahçelileri kahredecek haber! İtalyan devi Arda Güler için resmi teklif yapmaya geliyor

İtalya Serie A'da liderliğini sürdüren Napoli, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için resmi girişimlere hazırlanıyor. Avrupa'da oynadığı maçlarda dev kulüplerin ilgisini üzerine çeken genç yetenek, İtalyan devi Napoli'nin radarına girmiş durumda. Arda'yı kadrosuna katmak isteyen Napoli genç yıldız için kesenin ağzını 10 milyon eurodan açmaya hazırlanıyor.

Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, 17 yaşındaki yıldız için Napoli'nin resmi teklifte bulunacağını yazdı. İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Fenerbahçe Futbol Operasyonları Direktörü Mario Branco ile Arda Güler transferi için görüşecek.

İLK TEKLİF 10 MİLYON EURO

İtalyan devinin bu transfer için 10 milyon euro değer biçtiği ifade edilirken genç oyuncunun eşsiz bir sol ayağa sahip olduğundan da bahsedildi. Ayrıca Paris Saint Germain ve Tottenham gibi takımların da Arda Güler için beklemede olduğuna yer verildi.

FENERBAHÇEDE İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de istediği süreyi alamayan genç yıldız bu sezon 13 resmi maçta forma giydi. Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti.